Güney Kore wonundan Kazakistan tengesine Geçmiş Döviz Kurları
Güney Kore wonundan Kazakistan tengesine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Güney Kore wonundan (KRW) Kazakistan tengesine (KZT) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, KRW - KZT için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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KRW → KZT çevrim grafiği
1 KRW = 0,35594 KZT
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Güney Kore wonu → Kazakistan tengesi döviz kuru geçmişi
Bugünün Güney Kore wonu Kazakistan tengesine döviz kuru şu anda 0,356, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Güney Kore wonu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.102 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Güney Kore wonu Kazakistan tengesine döviz kuru en yüksek değeri 0,356 (15-11-2024) ile en düşük değeri 0,350 (13-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.752 düşüş ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
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Güney Kore wonundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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