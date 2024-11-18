Kazakistan tengesinden Güney Kore wonuna Geçmiş Döviz Kurları
Kazakistan tengesinden Güney Kore wonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Kazakistan tengesinden (KZT) Güney Kore wonuna (KRW) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, KZT - KRW için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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KZT → KRW çevrim grafiği
1 KZT = 2,81016 KRW
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Kazakistan tengesi → Güney Kore wonu döviz kuru geçmişi
Bugünün Kazakistan tengesi Güney Kore wonuna döviz kuru şu anda 2,810, dünden bu yana %0.025 değerinde değişti. Kazakistan tengesi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.072 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Kazakistan tengesi Güney Kore wonuna döviz kuru en yüksek değeri 2,860 (13-11-2024) ile en düşük değeri 2,808 (15-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.757 artış ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
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Kazakistan tengesinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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