Güney Kore wonundan Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile KRW → GEL çevirin

1.000 krw
1,98 gel

1.00000 KRW = 0.00198 GEL

09:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551651.0729589.08661.453041.652470.94774518.3128
1 GBP1.1693611.25465104.1731.699111.932311.1082621.414
1 USD0.9320.797035183.02961.354251.540120.8833517.0677
1 INR0.0112250.009599410.012043910.01631040.0185490.0106390.205562

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Kore wonundan Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Gürcistan Larisi
1 KRW0.00198 GEL
5 KRW0.00992 GEL
10 KRW0.01984 GEL
20 KRW0.03968 GEL
50 KRW0.09920 GEL
100 KRW0.19840 GEL
250 KRW0.49599 GEL
500 KRW0.99198 GEL
1000 KRW1.98396 GEL
2000 KRW3.96792 GEL
5000 KRW9.91980 GEL
10000 KRW19.83960 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Güney Kore Wonu
1 GEL504.04300 KRW
5 GEL2520.21500 KRW
10 GEL5040.43000 KRW
20 GEL10080.86000 KRW
50 GEL25202.15000 KRW
100 GEL50404.30000 KRW
250 GEL126010.75000 KRW
500 GEL252021.50000 KRW
1000 GEL504043.00000 KRW
2000 GEL1008086.00000 KRW
5000 GEL2520215.00000 KRW
10000 GEL5040430.00000 KRW