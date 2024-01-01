Kamboçya rielinden Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile KHR → GGP çevirin

1.000 khr
0,20 ggp

1.00000 KHR = 0.00020 GGP

08:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553451.0733589.12161.452511.652320.948518.311
1 GBP1.1691211.25495104.21.698261.931881.1089121.4091
1 USD0.931650.796844183.03131.353251.539410.8836517.0597
1 INR0.01122060.009596920.012043710.01629810.01854010.01064240.205461

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Kamboçya rielinden Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Guernsey poundu
1 KHR0.00020 GGP
5 KHR0.00098 GGP
10 KHR0.00195 GGP
20 KHR0.00391 GGP
50 KHR0.00977 GGP
100 KHR0.01955 GGP
250 KHR0.04887 GGP
500 KHR0.09773 GGP
1000 KHR0.19546 GGP
2000 KHR0.39093 GGP
5000 KHR0.97731 GGP
10000 KHR1.95463 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Kamboçya Rieli
1 GGP5116.05000 KHR
5 GGP25580.25000 KHR
10 GGP51160.50000 KHR
20 GGP102321.00000 KHR
50 GGP255802.50000 KHR
100 GGP511605.00000 KHR
250 GGP1279012.50000 KHR
500 GGP2558025.00000 KHR
1000 GGP5116050.00000 KHR
2000 GGP10232100.00000 KHR
5000 GGP25580250.00000 KHR
10000 GGP51160500.00000 KHR