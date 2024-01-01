Kamboçya rielinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile KHR → FJD çevirin

1.000 khr
0,56 fjd

1.00000 KHR = 0.00056 FJD

08:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353251.539290.931657.193623.71783.02790.796781
1 CAD0.73896211.137480.6884635.315817.526261.35440.588791
1 AUD0.649650.87913910.6052554.6733215.407753.93910.517629
1 EUR1.073351.452511.652217.7212525.45789.1180.85522

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Kamboçya rielinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

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KHR → CZK

KHR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Fiji Doları
1 KHR0.00056 FJD
5 KHR0.00278 FJD
10 KHR0.00555 FJD
20 KHR0.01110 FJD
50 KHR0.02775 FJD
100 KHR0.05550 FJD
250 KHR0.13876 FJD
500 KHR0.27752 FJD
1000 KHR0.55503 FJD
2000 KHR1.11006 FJD
5000 KHR2.77516 FJD
10000 KHR5.55032 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Kamboçya Rieli
1 FJD1801.70000 KHR
5 FJD9008.50000 KHR
10 FJD18017.00000 KHR
20 FJD36034.00000 KHR
50 FJD90085.00000 KHR
100 FJD180170.00000 KHR
250 FJD450425.00000 KHR
500 FJD900850.00000 KHR
1000 FJD1801700.00000 KHR
2000 FJD3603400.00000 KHR
5000 FJD9008500.00000 KHR
10000 FJD18017000.00000 KHR