Kenya şilininden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile KES → UGX çevirin

1.000 kes
25.804 ugx

1.00000 KES = 25.80370 UGX

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855181.0732589.11161.452481.651790.94808518.3081
1 GBP1.1693411.25505104.2061.698521.931591.1086421.4094
1 USD0.93170.796781183.02971.353351.539050.8833517.0586
1 INR0.01122190.009596340.012043910.01629960.01853620.0106390.205452

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kenya şilininden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Uganda Şilini
1 KES25.80370 UGX
5 KES129.01850 UGX
10 KES258.03700 UGX
20 KES516.07400 UGX
50 KES1290.18500 UGX
100 KES2580.37000 UGX
250 KES6450.92500 UGX
500 KES12901.85000 UGX
1000 KES25803.70000 UGX
2000 KES51607.40000 UGX
5000 KES129018.50000 UGX
10000 KES258037.00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Kenya Şilini
1 UGX0.03875 KES
5 UGX0.19377 KES
10 UGX0.38754 KES
20 UGX0.77508 KES
50 UGX1.93771 KES
100 UGX3.87541 KES
250 UGX9.68853 KES
500 UGX19.37705 KES
1000 UGX38.75410 KES
2000 UGX77.50820 KES
5000 UGX193.77050 KES
10000 UGX387.54100 KES