Ürdün dinarından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile JOD → MRU çevirin

1.000 jod
56.380,30 mru

1.00000 JOD = 56.38030 MRU

07:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855521.073589.13741.4541.653190.94883518.3179
1 GBP1.1688811.25475104.1871.69951.932321.1090721.4107
1 USD0.931550.796972183.03441.354451.540.8838517.0637
1 INR0.01121860.009598090.012043210.01631190.01854650.01064440.205502

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ürdün dinarından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Moritanya Ouguiyası
1 JOD56.38030 MRU
5 JOD281.90150 MRU
10 JOD563.80300 MRU
20 JOD1127.60600 MRU
50 JOD2819.01500 MRU
100 JOD5638.03000 MRU
250 JOD14095.07500 MRU
500 JOD28190.15000 MRU
1000 JOD56380.30000 MRU
2000 JOD112760.60000 MRU
5000 JOD281901.50000 MRU
10000 JOD563803.00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Ürdün Dinarı
1 MRU0.01774 JOD
5 MRU0.08868 JOD
10 MRU0.17737 JOD
20 MRU0.35473 JOD
50 MRU0.88684 JOD
100 MRU1.77367 JOD
250 MRU4.43418 JOD
500 MRU8.86835 JOD
1000 MRU17.73670 JOD
2000 MRU35.47340 JOD
5000 MRU88.68350 JOD
10000 MRU177.36700 JOD