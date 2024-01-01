Jamaika dolarından Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile JMD → VUV çevirin

1.000 jmd
779 vuv

1.00000 JMD = 0.77904 VUV

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.1751.539531.347350.931519.01710.7967811.35425
1 JPY0.006658910.01025160.008971870.00620270.1266330.005305680.00901781
1 AUD0.6495597.546210.8751710.60504912.35260.5175490.879653
1 SGD0.742198111.461.1426310.69134914.11440.5913691.00512

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Jamaika dolarından Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Vanuatu Vatusu
1 JMD0.77904 VUV
5 JMD3.89522 VUV
10 JMD7.79043 VUV
20 JMD15.58086 VUV
50 JMD38.95215 VUV
100 JMD77.90430 VUV
250 JMD194.76075 VUV
500 JMD389.52150 VUV
1000 JMD779.04300 VUV
2000 JMD1558.08600 VUV
5000 JMD3895.21500 VUV
10000 JMD7790.43000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Jamaika Doları
1 VUV1.28363 JMD
5 VUV6.41815 JMD
10 VUV12.83630 JMD
20 VUV25.67260 JMD
50 VUV64.18150 JMD
100 VUV128.36300 JMD
250 VUV320.90750 JMD
500 VUV641.81500 JMD
1000 VUV1283.63000 JMD
2000 VUV2567.26000 JMD
5000 VUV6418.15000 JMD
10000 VUV12836.30000 JMD