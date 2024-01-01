Jersey poundundan Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile JEP → KZT çevirin

1.000 jep
562.631 kzt

1.00000 JEP = 562.63100 KZT

07:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854841.073389.10181.453571.653270.94904518.3296
1 GBP1.1698111.25555104.2321.700391.9341.110221.442
1 USD0.93170.796464183.01671.35431.540360.8842517.0778
1 INR0.01122310.009594020.012045810.01631360.01855480.01065150.205715

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Jersey poundundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Kazakistan Tengesi
1 JEP562.63100 KZT
5 JEP2813.15500 KZT
10 JEP5626.31000 KZT
20 JEP11252.62000 KZT
50 JEP28131.55000 KZT
100 JEP56263.10000 KZT
250 JEP140657.75000 KZT
500 JEP281315.50000 KZT
1000 JEP562631.00000 KZT
2000 JEP1125262.00000 KZT
5000 JEP2813155.00000 KZT
10000 JEP5626310.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Jersey poundu
1 KZT0.00178 JEP
5 KZT0.00889 JEP
10 KZT0.01777 JEP
20 KZT0.03555 JEP
50 KZT0.08887 JEP
100 KZT0.17774 JEP
250 KZT0.44434 JEP
500 KZT0.88868 JEP
1000 KZT1.77737 JEP
2000 KZT3.55474 JEP
5000 KZT8.88685 JEP
10000 KZT17.77370 JEP