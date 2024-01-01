Jersey poundundan Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile JEP → DJF çevirin

1.000 jep
223.342 djf

1.00000 JEP = 223.34200 DJF

07:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85461.0733589.10441.453581.653470.94889518.3303
1 GBP1.1701411.25595104.2631.700871.934761.1103421.4487
1 USD0.931650.79621183.01521.354251.540480.8840517.0777
1 INR0.01122280.009591140.01204610.01631330.01855660.01064930.205718

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Jersey poundundan Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Cibuti Frangı
1 JEP223.34200 DJF
5 JEP1116.71000 DJF
10 JEP2233.42000 DJF
20 JEP4466.84000 DJF
50 JEP11167.10000 DJF
100 JEP22334.20000 DJF
250 JEP55835.50000 DJF
500 JEP111671.00000 DJF
1000 JEP223342.00000 DJF
2000 JEP446684.00000 DJF
5000 JEP1116710.00000 DJF
10000 JEP2233420.00000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Jersey poundu
1 DJF0.00448 JEP
5 DJF0.02239 JEP
10 DJF0.04477 JEP
20 DJF0.08955 JEP
50 DJF0.22387 JEP
100 DJF0.44774 JEP
250 DJF1.11936 JEP
500 DJF2.23872 JEP
1000 DJF4.47744 JEP
2000 DJF8.95488 JEP
5000 DJF22.38720 JEP
10000 DJF44.77440 JEP