Jersey poundundan Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile JEP → BTN çevirin

1.000 jep
104.274 btn

1.00000 JEP = 104.27400 BTN

07:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854481.073389.10191.453621.653390.94864518.33
1 GBP1.170311.2561104.2771.70121.934991.110221.4519
1 USD0.93170.796115183.01681.354351.540480.8838517.0782
1 INR0.01122310.009589810.012045710.01631420.01855620.01064660.20572

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Jersey poundundan Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Bhutan Ngultrumu
1 JEP104.27400 BTN
5 JEP521.37000 BTN
10 JEP1042.74000 BTN
20 JEP2085.48000 BTN
50 JEP5213.70000 BTN
100 JEP10427.40000 BTN
250 JEP26068.50000 BTN
500 JEP52137.00000 BTN
1000 JEP104274.00000 BTN
2000 JEP208548.00000 BTN
5000 JEP521370.00000 BTN
10000 JEP1042740.00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Jersey poundu
1 BTN0.00959 JEP
5 BTN0.04795 JEP
10 BTN0.09590 JEP
20 BTN0.19180 JEP
50 BTN0.47951 JEP
100 BTN0.95902 JEP
250 BTN2.39754 JEP
500 BTN4.79508 JEP
1000 BTN9.59015 JEP
2000 BTN19.18030 JEP
5000 BTN47.95075 JEP
10000 BTN95.90150 JEP