Jersey poundundan Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile JEP → AMD çevirin

1.000 jep
506.045 amd

1.00000 JEP = 506.04500 AMD

07:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547051.0732589.09471.453451.653320.94821518.3292
1 GBP1.1699911.25575104.2451.70061.934451.1094121.4459
1 USD0.931750.796337183.01391.354251.540480.8837517.0782
1 INR0.0112240.009592810.012046210.01631350.01855680.01064580.205727

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Jersey poundundan Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Çevrim kurları Jersey poundu / Ermeni Dramı
1 JEP506.04500 AMD
5 JEP2530.22500 AMD
10 JEP5060.45000 AMD
20 JEP10120.90000 AMD
50 JEP25302.25000 AMD
100 JEP50604.50000 AMD
250 JEP126511.25000 AMD
500 JEP253022.50000 AMD
1000 JEP506045.00000 AMD
2000 JEP1012090.00000 AMD
5000 JEP2530225.00000 AMD
10000 JEP5060450.00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Jersey poundu
1 AMD0.00198 JEP
5 AMD0.00988 JEP
10 AMD0.01976 JEP
20 AMD0.03952 JEP
50 AMD0.09881 JEP
100 AMD0.19761 JEP
250 AMD0.49403 JEP
500 AMD0.98806 JEP
1000 AMD1.97611 JEP
2000 AMD3.95222 JEP
5000 AMD9.88055 JEP
10000 AMD19.76110 JEP