Man Adası poundundan Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile IMP → NZD çevirin

1.000 imp
2.064,82 nzd

1.00000 IMP = 2.06482 NZD

06:53 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537651.07389.07851.453111.652680.9492618.3272
1 GBP1.1712811.25675104.3331.701951.93571.1118521.4657
1 USD0.931950.795703183.01821.354251.540240.8846517.0803
1 INR0.0112260.009584680.012045610.01631270.0185530.01065610.205742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Man Adası poundundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IMP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IMP → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Man Adası poundu için en iyi döviz çiftleri

IMP → USD

IMP → EUR

IMP → GBP

IMP → INR

IMP → JPY

IMP → RUB

IMP → AUD

IMP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Man Adası poundu / Yeni Zelanda Doları
1 IMP2.06482 NZD
5 IMP10.32410 NZD
10 IMP20.64820 NZD
20 IMP41.29640 NZD
50 IMP103.24100 NZD
100 IMP206.48200 NZD
250 IMP516.20500 NZD
500 IMP1032.41000 NZD
1000 IMP2064.82000 NZD
2000 IMP4129.64000 NZD
5000 IMP10324.10000 NZD
10000 IMP20648.20000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Man Adası poundu
1 NZD0.48430 IMP
5 NZD2.42152 IMP
10 NZD4.84305 IMP
20 NZD9.68610 IMP
50 NZD24.21525 IMP
100 NZD48.43050 IMP
250 NZD121.07625 IMP
500 NZD242.15250 IMP
1000 NZD484.30500 IMP
2000 NZD968.61000 IMP
5000 NZD2421.52500 IMP
10000 NZD4843.05000 IMP