Man Adası poundundan Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile IMP → JOD çevirin

1.000 imp
891,036 jod

1.00000 IMP = 0.89104 JOD

06:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853771.07389.07331.453061.652680.94926518.3294
1 GBP1.1712811.25675104.3271.701891.93571.1118521.4683
1 USD0.931950.795703183.01331.35421.540240.884717.0824
1 INR0.01122670.009585250.012046310.0163130.01855410.01065730.205779

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Man Adası poundundan Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IMP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IMP → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Man Adası poundu için en iyi döviz çiftleri

IMP → USD

IMP → EUR

IMP → GBP

IMP → INR

IMP → JPY

IMP → RUB

IMP → AUD

IMP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Man Adası poundu / Ürdün Dinarı
1 IMP0.89104 JOD
5 IMP4.45518 JOD
10 IMP8.91036 JOD
20 IMP17.82072 JOD
50 IMP44.55180 JOD
100 IMP89.10360 JOD
250 IMP222.75900 JOD
500 IMP445.51800 JOD
1000 IMP891.03600 JOD
2000 IMP1782.07200 JOD
5000 IMP4455.18000 JOD
10000 IMP8910.36000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Man Adası poundu
1 JOD1.12229 IMP
5 JOD5.61145 IMP
10 JOD11.22290 IMP
20 JOD22.44580 IMP
50 JOD56.11450 IMP
100 JOD112.22900 IMP
250 JOD280.57250 IMP
500 JOD561.14500 IMP
1000 JOD1122.29000 IMP
2000 JOD2244.58000 IMP
5000 JOD5611.45000 IMP
10000 JOD11222.90000 IMP