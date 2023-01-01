bin Endonezya rupisinden Surinam dolarına

Reel döviz kuru ile IDR → SRD çevirin

1000 idr
2.50 srd

1.00000 IDR = 0.00250 SRD

20:1 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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IDR → SRD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 SRD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Surinam Doları
1 IDR0.00250 SRD
5 IDR0.01250 SRD
10 IDR0.02500 SRD
20 IDR0.05000 SRD
50 IDR0.12500 SRD
100 IDR0.25000 SRD
250 IDR0.62500 SRD
500 IDR1.25000 SRD
1000 IDR2.50000 SRD
2000 IDR5.00000 SRD
5000 IDR12.50000 SRD
10000 IDR25.00000 SRD
Çevrim kurları Surinam Doları / Endonezya Rupisi
1 SRD400.00000 IDR
5 SRD2000.00000 IDR
10 SRD4000.00000 IDR
20 SRD8000.00000 IDR
50 SRD20000.00000 IDR
100 SRD40000.00000 IDR
250 SRD100000.00000 IDR
500 SRD200000.00000 IDR
1000 SRD400000.00000 IDR
2000 SRD800000.00000 IDR
5000 SRD2000000.00000 IDR
10000 SRD4000000.00000 IDR