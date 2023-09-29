200000 Macar forintinden Yeni Zelanda dolarına
Reel döviz kuru ile HUF → NZD çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Yeni Zelanda Doları
|2000 HUF
|9.05316 NZD
|5000 HUF
|22.63290 NZD
|10000 HUF
|45.26580 NZD
|15000 HUF
|67.89870 NZD
|20000 HUF
|90.53160 NZD
|30000 HUF
|135.79740 NZD
|40000 HUF
|181.06320 NZD
|50000 HUF
|226.32900 NZD
|60000 HUF
|271.59480 NZD
|100000 HUF
|452.65800 NZD
|150000 HUF
|678.98700 NZD
|200000 HUF
|905.31600 NZD
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Macar Forinti
|1 NZD
|220.91700 HUF
|5 NZD
|1104.58500 HUF
|10 NZD
|2209.17000 HUF
|20 NZD
|4418.34000 HUF
|50 NZD
|11045.85000 HUF
|100 NZD
|22091.70000 HUF
|250 NZD
|55229.25000 HUF
|500 NZD
|110458.50000 HUF
|1000 NZD
|220917.00000 HUF
|2000 NZD
|441834.00000 HUF
|5000 NZD
|1104585.00000 HUF
|10000 NZD
|2209170.00000 HUF