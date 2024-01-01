Haiti gurdusundan Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile HTG → JOD çevirin

1.000 htg
5,389 jod

1.00000 HTG = 0.00539 JOD

05:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853881.07389.0641.453431.653690.94987518.3353
1 GBP1.1711211.25655104.31.702061.936581.1124221.4718
1 USD0.931950.79583183.00471.354551.541190.8852517.0879
1 INR0.01122790.009587770.012047510.0163190.01856750.01066510.205867

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Haiti gurdusundan Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Haiti gurdusu için en iyi döviz çiftleri

HTG → USD

HTG → SGD

HTG → ZAR

HTG → CAD

HTG → GBP

HTG → INR

HTG → EUR

HTG → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Ürdün Dinarı
1 HTG0.00539 JOD
5 HTG0.02694 JOD
10 HTG0.05389 JOD
20 HTG0.10777 JOD
50 HTG0.26943 JOD
100 HTG0.53885 JOD
250 HTG1.34713 JOD
500 HTG2.69427 JOD
1000 HTG5.38853 JOD
2000 HTG10.77706 JOD
5000 HTG26.94265 JOD
10000 HTG53.88530 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Haiti Gurdusu
1 JOD185.57900 HTG
5 JOD927.89500 HTG
10 JOD1855.79000 HTG
20 JOD3711.58000 HTG
50 JOD9278.95000 HTG
100 JOD18557.90000 HTG
250 JOD46394.75000 HTG
500 JOD92789.50000 HTG
1000 JOD185579.00000 HTG
2000 JOD371158.00000 HTG
5000 JOD927895.00000 HTG
10000 JOD1855790.00000 HTG