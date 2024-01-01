Hırvat kunasından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile HRK → AMD çevirin

1.000 hrk
57.402,50 amd

1.00000 HRK = 57.40250 AMD

05:29 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853841.073189.07411.45331.653850.9496518.3363
1 GBP1.1711811.25675104.3181.702021.936891.1122121.4743
1 USD0.93190.795703183.00631.35431.541190.8849517.0872
1 INR0.01122660.009586060.012047310.01631560.01856710.01066120.205854

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Hırvat kunasından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

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HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Çevrim kurları Hırvat Kunası / Ermeni Dramı
1 HRK57.40250 AMD
5 HRK287.01250 AMD
10 HRK574.02500 AMD
20 HRK1148.05000 AMD
50 HRK2870.12500 AMD
100 HRK5740.25000 AMD
250 HRK14350.62500 AMD
500 HRK28701.25000 AMD
1000 HRK57402.50000 AMD
2000 HRK114805.00000 AMD
5000 HRK287012.50000 AMD
10000 HRK574025.00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Hırvat Kunası
1 AMD0.01742 HRK
5 AMD0.08710 HRK
10 AMD0.17421 HRK
20 AMD0.34842 HRK
50 AMD0.87104 HRK
100 AMD1.74208 HRK
250 AMD4.35520 HRK
500 AMD8.71040 HRK
1000 AMD17.42080 HRK
2000 AMD34.84160 HRK
5000 AMD87.10400 HRK
10000 AMD174.20800 HRK