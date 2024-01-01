Guyana dolarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile GYD → JOD çevirin

1.000 gyd
3,388 jod

1.00000 GYD = 0.00339 JOD

04:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537451.072689.04591.452891.65410.94968518.3341
1 GBP1.1713111.25635104.3011.701791.937471.1123821.4749
1 USD0.93230.795957183.01871.354551.542140.885417.0931
1 INR0.01123020.009587680.012045510.01631620.01857580.01066510.205895

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guyana dolarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guyana doları için en iyi döviz çiftleri

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guyana Doları / Ürdün Dinarı
1 GYD0.00339 JOD
5 GYD0.01694 JOD
10 GYD0.03388 JOD
20 GYD0.06776 JOD
50 GYD0.16940 JOD
100 GYD0.33880 JOD
250 GYD0.84699 JOD
500 GYD1.69398 JOD
1000 GYD3.38796 JOD
2000 GYD6.77592 JOD
5000 GYD16.93980 JOD
10000 GYD33.87960 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Guyana Doları
1 JOD295.16300 GYD
5 JOD1475.81500 GYD
10 JOD2951.63000 GYD
20 JOD5903.26000 GYD
50 JOD14758.15000 GYD
100 JOD29516.30000 GYD
250 JOD73790.75000 GYD
500 JOD147581.50000 GYD
1000 JOD295163.00000 GYD
2000 JOD590326.00000 GYD
5000 JOD1475815.00000 GYD
10000 JOD2951630.00000 GYD