1 Gine frangından Bangladeş takasına
Reel döviz kuru ile GNF → BDT çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gine frangından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bangladeş Takası / Gine Frangı
|1 BDT
|77.86850 GNF
|5 BDT
|389.34250 GNF
|10 BDT
|778.68500 GNF
|20 BDT
|1557.37000 GNF
|50 BDT
|3893.42500 GNF
|100 BDT
|7786.85000 GNF
|250 BDT
|19467.12500 GNF
|500 BDT
|38934.25000 GNF
|1000 BDT
|77868.50000 GNF
|2000 BDT
|155737.00000 GNF
|5000 BDT
|389342.50000 GNF
|10000 BDT
|778685.00000 GNF