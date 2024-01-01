1 Gambiya dalaşından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile GMD → MUR çevirin

1 gmd
0,67 mur

1.00000 GMD = 0.67433 MUR

04:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855121.0758589.31911.450731.651720.94823518.3473
1 GBP1.1694311.25815104.4541.696551.93161.1088921.4562
1 USD0.92950.794818183.02191.348451.535270.8813517.0538
1 INR0.01119580.009573590.01204510.01624210.01849240.01061590.205413

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Gambiya dalaşından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Mauritius Rupisi
1 GMD0.67433 MUR
5 GMD3.37166 MUR
10 GMD6.74331 MUR
20 GMD13.48662 MUR
50 GMD33.71655 MUR
100 GMD67.43310 MUR
250 GMD168.58275 MUR
500 GMD337.16550 MUR
1000 GMD674.33100 MUR
2000 GMD1348.66200 MUR
5000 GMD3371.65500 MUR
10000 GMD6743.31000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Gambiya Dalaşı
1 MUR1.48295 GMD
5 MUR7.41475 GMD
10 MUR14.82950 GMD
20 MUR29.65900 GMD
50 MUR74.14750 GMD
100 MUR148.29500 GMD
250 MUR370.73750 GMD
500 MUR741.47500 GMD
1000 MUR1482.95000 GMD
2000 MUR2965.90000 GMD
5000 MUR7414.75000 GMD
10000 MUR14829.50000 GMD