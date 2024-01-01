Cebelitarık lirasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile GIP → SAR çevirin

1.000 gip
4.712,63 sar

1.00000 GIP = 4.71263 SAR

03:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853581.0725589.02131.452821.653890.94973518.336
1 GBP1.1715411.25655104.2931.702061.937631.1126521.4816
1 USD0.932350.79583182.99971.354551.542020.8854517.0957
1 INR0.01123330.009588350.012048210.01631990.01857860.01066810.205973

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Cebelitarık lirasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cebelitarık lirası için en iyi döviz çiftleri

GIP → USD

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GIP → GBP

GIP → INR

GIP → JPY

GIP → RUB

GIP → AUD

GIP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Arabistan Riyali
1 GIP4.71263 SAR
5 GIP23.56315 SAR
10 GIP47.12630 SAR
20 GIP94.25260 SAR
50 GIP235.63150 SAR
100 GIP471.26300 SAR
250 GIP1178.15750 SAR
500 GIP2356.31500 SAR
1000 GIP4712.63000 SAR
2000 GIP9425.26000 SAR
5000 GIP23563.15000 SAR
10000 GIP47126.30000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Cebelitarık Lirası
1 SAR0.21220 GIP
5 SAR1.06098 GIP
10 SAR2.12196 GIP
20 SAR4.24392 GIP
50 SAR10.60980 GIP
100 SAR21.21960 GIP
250 SAR53.04900 GIP
500 SAR106.09800 GIP
1000 SAR212.19600 GIP
2000 SAR424.39200 GIP
5000 SAR1060.98000 GIP
10000 SAR2121.96000 GIP