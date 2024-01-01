10 Arabistan riyalinden Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile SAR → GIP çevirin

10 sar
2,09 gip

1,000SR SAR = 0,2095£ GIP

08:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → GIP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → GIPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20940,2134
Düşük0,20490,2049
Ortalama0,20700,2092
Değişim0.15%-1.45%
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1 SAR → GIP istatistikleri

SAR → GIP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2094, en düşük 0,2049 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2070 oldu. SAR → GIP kurundaki değişiklik 0.15 değerindeydi.

SAR → GIP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2134, en düşük 0,2049 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2092 oldu. SAR → GIP kurundaki değişiklik -1.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,751278,91,3870,92558,0571,5350,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,363201,01610,66741,8451,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Cebelitarık Lirası
1 SAR0,20948 GIP
5 SAR1,04741 GIP
10 SAR2,09481 GIP
20 SAR4,18962 GIP
50 SAR10,47405 GIP
100 SAR20,94810 GIP
250 SAR52,37025 GIP
500 SAR104,74050 GIP
1000 SAR209,48100 GIP
2000 SAR418,96200 GIP
5000 SAR1.047,40500 GIP
10000 SAR2.094,81000 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Arabistan Riyali
1 GIP4,77369 SAR
5 GIP23,86845 SAR
10 GIP47,73690 SAR
20 GIP95,47380 SAR
50 GIP238,68450 SAR
100 GIP477,36900 SAR
250 GIP1.193,42250 SAR
500 GIP2.386,84500 SAR
1000 GIP4.773,69000 SAR
2000 GIP9.547,38000 SAR
5000 GIP23.868,45000 SAR
10000 GIP47.736,90000 SAR