1 Cebelitarık lirasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile GIP → JEP çevirin

1 gip
1 jep

1,000 GIP = 1,000 JEP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cebelitarık lirasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cebelitarık lirası için en iyi döviz çiftleri

GIP → USD

GIP → EUR

GIP → GBP

GIP → INR

GIP → JPY

GIP → RUB

GIP → AUD

GIP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Jersey poundu
1 GIP1,00000 JEP
5 GIP5,00000 JEP
10 GIP10,00000 JEP
20 GIP20,00000 JEP
50 GIP50,00000 JEP
100 GIP100,00000 JEP
250 GIP250,00000 JEP
500 GIP500,00000 JEP
1000 GIP1.000,00000 JEP
2000 GIP2.000,00000 JEP
5000 GIP5.000,00000 JEP
10000 GIP10.000,00000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Cebelitarık Lirası
1 JEP1,00000 GIP
5 JEP5,00000 GIP
10 JEP10,00000 GIP
20 JEP20,00000 GIP
50 JEP50,00000 GIP
100 JEP100,00000 GIP
250 JEP250,00000 GIP
500 JEP500,00000 GIP
1000 JEP1.000,00000 GIP
2000 JEP2.000,00000 GIP
5000 JEP5.000,00000 GIP
10000 JEP10.000,00000 GIP