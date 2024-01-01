50 Gürcistan larisinden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile GEL → PLN çevirin

50 gel
73,06 pln

1,000₾ GEL = 1,461zł PLN

02:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,46121,5011
Düşük1,42681,3833
Ortalama1,44641,4388
Değişim1.91%-2.61%
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1 GEL → PLN istatistikleri

GEL → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4612, en düşük 1,4268 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4464 oldu. GEL → PLN kurundaki değişiklik 1.91 değerindeydi.

GEL → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5011, en düşük 1,3833 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4388 oldu. GEL → PLN kurundaki değişiklik -2.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6261,4961,6580,9520,231
1 GBP1,18711,285107,571,7761,9691,12724,014
1 USD0,9240,778183,7151,3821,5320,87718,688
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Polonya Zlotisi
1 GEL1,46124 PLN
5 GEL7,30620 PLN
10 GEL14,61240 PLN
20 GEL29,22480 PLN
50 GEL73,06200 PLN
100 GEL146,12400 PLN
250 GEL365,31000 PLN
500 GEL730,62000 PLN
1000 GEL1.461,24000 PLN
2000 GEL2.922,48000 PLN
5000 GEL7.306,20000 PLN
10000 GEL14.612,40000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Gürcistan Larisi
1 PLN0,68435 GEL
5 PLN3,42174 GEL
10 PLN6,84348 GEL
20 PLN13,68696 GEL
50 PLN34,21740 GEL
100 PLN68,43480 GEL
250 PLN171,08700 GEL
500 PLN342,17400 GEL
1000 PLN684,34800 GEL
2000 PLN1.368,69600 GEL
5000 PLN3.421,74000 GEL
10000 PLN6.843,48000 GEL