bin Polonya zlotisinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile PLN → GEL çevirin

1,000zł PLN = 0,6666₾ GEL

13:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → GEL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GEL
1 PLN → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,68690,7167
Düşük0,66430,6643
Ortalama0,67730,6926
Değişim-2.93%-5.17%
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1 PLN → GEL istatistikleri

PLN → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6869, en düşük 0,6643 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6773 oldu. PLN → GEL kurundaki değişiklik -2.93 değerindeydi.

PLN → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7167, en düşük 0,6643 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6926 oldu. PLN → GEL kurundaki değişiklik -5.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - GEL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4250,8871.395,6311,09723,964
1 EUR1,05610,83689,1150,9361.473,1611,71425,296
1 GBP1,2631,1961106,5951,121.762,1214,01130,256
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5310,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Gürcistan Larisi
1 PLN0,66665 GEL
5 PLN3,33323 GEL
10 PLN6,66646 GEL
20 PLN13,33292 GEL
50 PLN33,33230 GEL
100 PLN66,66460 GEL
250 PLN166,66150 GEL
500 PLN333,32300 GEL
1000 PLN666,64600 GEL
2000 PLN1.333,29200 GEL
5000 PLN3.333,23000 GEL
10000 PLN6.666,46000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Polonya Zlotisi
1 GEL1,50005 PLN
5 GEL7,50025 PLN
10 GEL15,00050 PLN
20 GEL30,00100 PLN
50 GEL75,00250 PLN
100 GEL150,00500 PLN
250 GEL375,01250 PLN
500 GEL750,02500 PLN
1000 GEL1.500,05000 PLN
2000 GEL3.000,10000 PLN
5000 GEL7.500,25000 PLN
10000 GEL15.000,50000 PLN