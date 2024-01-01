2.000 Gürcistan larisinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile GEL → PKR çevirin

2.000 gel
205.636 pkr

1,000₾ GEL = 102,8₨ PKR

02:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek103,2130104,1740
Düşük99,821297,1637
Ortalama102,2287100,9625
Değişim3.00%-1.20%
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1 GEL → PKR istatistikleri

GEL → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 103,2130, en düşük 99,8212 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 102,2287 oldu. GEL → PKR kurundaki değişiklik 3.00 değerindeydi.

GEL → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 104,1740, en düşük 97,1637 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 100,9625 oldu. GEL → PKR kurundaki değişiklik -1.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6351,4961,6580,9520,227
1 GBP1,18711,285107,591,7761,9681,12724,012
1 USD0,9240,778183,7121,3821,5320,87718,682
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Pakistan Rupisi
1 GEL102,81800 PKR
5 GEL514,09000 PKR
10 GEL1.028,18000 PKR
20 GEL2.056,36000 PKR
50 GEL5.140,90000 PKR
100 GEL10.281,80000 PKR
250 GEL25.704,50000 PKR
500 GEL51.409,00000 PKR
1000 GEL102.818,00000 PKR
2000 GEL205.636,00000 PKR
5000 GEL514.090,00000 PKR
10000 GEL1.028.180,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Gürcistan Larisi
1 PKR0,00973 GEL
5 PKR0,04863 GEL
10 PKR0,09726 GEL
20 PKR0,19452 GEL
50 PKR0,48629 GEL
100 PKR0,97259 GEL
250 PKR2,43147 GEL
500 PKR4,86295 GEL
1000 PKR9,72589 GEL
2000 PKR19,45178 GEL
5000 PKR48,62945 GEL
10000 PKR97,25890 GEL