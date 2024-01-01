1 Pakistan rupisinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile PKR → GEL çevirin

1,000₨ PKR = 0,009821₾ GEL

09:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → GEL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GEL
1 PKR → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00990,0099
Düşük0,00980,0096
Ortalama0,00980,0098
Değişim0.34%1.31%
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1 PKR → GEL istatistikleri

PKR → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0099, en düşük 0,0098 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0098 oldu. PKR → GEL kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

PKR → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0099, en düşük 0,0096 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0098 oldu. PKR → GEL kurundaki değişiklik 1.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - GEL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94684,3960,7923,6731,4093,75434,541
1 EUR1,057189,1690,8373,8811,4883,96636,494
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,195106,58814,6391,7794,74143,623

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Gürcistan Larisi
1 PKR0,00982 GEL
5 PKR0,04911 GEL
10 PKR0,09821 GEL
20 PKR0,19642 GEL
50 PKR0,49106 GEL
100 PKR0,98212 GEL
250 PKR2,45530 GEL
500 PKR4,91060 GEL
1000 PKR9,82119 GEL
2000 PKR19,64238 GEL
5000 PKR49,10595 GEL
10000 PKR98,21190 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Pakistan Rupisi
1 GEL101,82100 PKR
5 GEL509,10500 PKR
10 GEL1.018,21000 PKR
20 GEL2.036,42000 PKR
50 GEL5.091,05000 PKR
100 GEL10.182,10000 PKR
250 GEL25.455,25000 PKR
500 GEL50.910,50000 PKR
1000 GEL101.821,00000 PKR
2000 GEL203.642,00000 PKR
5000 GEL509.105,00000 PKR
10000 GEL1.018.210,00000 PKR