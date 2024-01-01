10 Gürcistan larisinden Laos kipine

Reel döviz kuru ile GEL → LAK çevirin

1,000₾ GEL = 8.056₭ LAK

20:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → LAK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LAK
1 GEL → LAKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8.061,57008.224,2100
Düşük7.982,68007.982,6800
Ortalama8.035,24778.104,9187
Değişim-0.07%-2.05%
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1 GEL → LAK istatistikleri

GEL → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8.061,5700, en düşük 7.982,6800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8.035,2477 oldu. GEL → LAK kurundaki değişiklik -0.07 değerindeydi.

GEL → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8.224,2100, en düşük 7.982,6800 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8.104,9187 oldu. GEL → LAK kurundaki değişiklik -2.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - LAK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Laos Kipi
1 GEL8.055,90000 LAK
5 GEL40.279,50000 LAK
10 GEL80.559,00000 LAK
20 GEL161.118,00000 LAK
50 GEL402.795,00000 LAK
100 GEL805.590,00000 LAK
250 GEL2.013.975,00000 LAK
500 GEL4.027.950,00000 LAK
1000 GEL8.055.900,00000 LAK
2000 GEL16.111.800,00000 LAK
5000 GEL40.279.500,00000 LAK
10000 GEL80.559.000,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Gürcistan Larisi
1 LAK0,00012 GEL
5 LAK0,00062 GEL
10 LAK0,00124 GEL
20 LAK0,00248 GEL
50 LAK0,00621 GEL
100 LAK0,01241 GEL
250 LAK0,03103 GEL
500 LAK0,06207 GEL
1000 LAK0,12413 GEL
2000 LAK0,24827 GEL
5000 LAK0,62067 GEL
10000 LAK1,24133 GEL