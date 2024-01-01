Gürcistan larisinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile GEL → KHR çevirin

1.000 gel
1.540.620 khr

1.00000 GEL = 1540.62000 KHR

03:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853841.07389.07751.4531.653950.94987518.3404
1 GBP1.1711811.25665104.3241.701691.937031.1124721.4794
1 USD0.931950.795767183.01721.354151.541430.8852517.0926
1 INR0.01122620.009585560.012045710.01631170.01856750.01066350.205892

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Gürcistan larisinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Kamboçya Rieli
1 GEL1540.62000 KHR
5 GEL7703.10000 KHR
10 GEL15406.20000 KHR
20 GEL30812.40000 KHR
50 GEL77031.00000 KHR
100 GEL154062.00000 KHR
250 GEL385155.00000 KHR
500 GEL770310.00000 KHR
1000 GEL1540620.00000 KHR
2000 GEL3081240.00000 KHR
5000 GEL7703100.00000 KHR
10000 GEL15406200.00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Gürcistan Larisi
1 KHR0.00065 GEL
5 KHR0.00325 GEL
10 KHR0.00649 GEL
20 KHR0.01298 GEL
50 KHR0.03245 GEL
100 KHR0.06491 GEL
250 KHR0.16227 GEL
500 KHR0.32455 GEL
1000 KHR0.64909 GEL
2000 KHR1.29818 GEL
5000 KHR3.24545 GEL
10000 KHR6.49091 GEL