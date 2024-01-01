Gürcistan larisinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile GEL → JEP çevirin

1.000 gel
300,73 jep

1.00000 GEL = 0.30073 JEP

03:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853841.07389.07751.4531.653950.94987518.3404
1 GBP1.1711811.25665104.3241.701691.937031.1124721.4794
1 USD0.931950.795767183.01721.354151.541430.8852517.0926
1 INR0.01122620.009585560.012045710.01631170.01856750.01066350.205892

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Gürcistan larisinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Jersey poundu
1 GEL0.30073 JEP
5 GEL1.50363 JEP
10 GEL3.00726 JEP
20 GEL6.01452 JEP
50 GEL15.03630 JEP
100 GEL30.07260 JEP
250 GEL75.18150 JEP
500 GEL150.36300 JEP
1000 GEL300.72600 JEP
2000 GEL601.45200 JEP
5000 GEL1503.63000 JEP
10000 GEL3007.26000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Gürcistan Larisi
1 JEP3.32528 GEL
5 JEP16.62640 GEL
10 JEP33.25280 GEL
20 JEP66.50560 GEL
50 JEP166.26400 GEL
100 JEP332.52800 GEL
250 JEP831.32000 GEL
500 JEP1662.64000 GEL
1000 JEP3325.28000 GEL
2000 JEP6650.56000 GEL
5000 JEP16626.40000 GEL
10000 JEP33252.80000 GEL