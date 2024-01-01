10 Falkland Adaları poundundan İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile FKP → CHF çevirin

1,000£ FKP = 1,121SFr. CHF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → CHF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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CHF
1 FKP → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,13331,1349
Düşük1,11371,1072
Ortalama1,12531,1218
Değişim-0.67%0.04%
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1 FKP → CHF istatistikleri

FKP → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,1333, en düşük 1,1137 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,1253 oldu. FKP → CHF kurundaki değişiklik -0.67 değerindeydi.

FKP → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,1349, en düşük 1,1072 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,1218 oldu. FKP → CHF kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - CHF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

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FKP → INR

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FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / İsviçre Frangı
1 FKP1,12085 CHF
5 FKP5,60425 CHF
10 FKP11,20850 CHF
20 FKP22,41700 CHF
50 FKP56,04250 CHF
100 FKP112,08500 CHF
250 FKP280,21250 CHF
500 FKP560,42500 CHF
1000 FKP1.120,85000 CHF
2000 FKP2.241,70000 CHF
5000 FKP5.604,25000 CHF
10000 FKP11.208,50000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Falkland Adaları Poundu
1 CHF0,89218 FKP
5 CHF4,46092 FKP
10 CHF8,92184 FKP
20 CHF17,84368 FKP
50 CHF44,60920 FKP
100 CHF89,21840 FKP
250 CHF223,04600 FKP
500 CHF446,09200 FKP
1000 CHF892,18400 FKP
2000 CHF1.784,36800 FKP
5000 CHF4.460,92000 FKP
10000 CHF8.921,84000 FKP