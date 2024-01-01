5 Falkland Adaları poundundan Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile FKP → BDT çevirin

1,000£ FKP = 150,9Tk BDT

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → BDT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BDT
1 FKP → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek155,9590160,4530
Düşük150,8920150,8920
Ortalama154,3152156,2569
Değişim-3.25%-2.31%
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1 FKP → BDT istatistikleri

FKP → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 155,9590, en düşük 150,8920 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 154,3152 oldu. FKP → BDT kurundaki değişiklik -3.25 değerindeydi.

FKP → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 160,4530, en düşük 150,8920 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 156,2569 oldu. FKP → BDT kurundaki değişiklik -2.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - BDT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Bangladeş Takası
1 FKP150,89200 BDT
5 FKP754,46000 BDT
10 FKP1.508,92000 BDT
20 FKP3.017,84000 BDT
50 FKP7.544,60000 BDT
100 FKP15.089,20000 BDT
250 FKP37.723,00000 BDT
500 FKP75.446,00000 BDT
1000 FKP150.892,00000 BDT
2000 FKP301.784,00000 BDT
5000 FKP754.460,00000 BDT
10000 FKP1.508.920,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Falkland Adaları Poundu
1 BDT0,00663 FKP
5 BDT0,03314 FKP
10 BDT0,06627 FKP
20 BDT0,13254 FKP
50 BDT0,33136 FKP
100 BDT0,66272 FKP
250 BDT1,65681 FKP
500 BDT3,31362 FKP
1000 BDT6,62724 FKP
2000 BDT13,25448 FKP
5000 BDT33,13620 FKP
10000 BDT66,27240 FKP