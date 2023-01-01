10 Bangladeş takasından Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile BDT → FKP çevirin

10 bdt
0,07 fkp

1.00000 BDT = 0.00748 FKP

1:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

BDT → FKP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 FKP
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.0578587.95491.425981.638550.9669518.533
1GBP1.155211.22205101.6071.647321.892891.1170221.4097
1USD0.945350.818297183.1451.3481.548950.914117.5195
1INR0.01136950.009841810.012027210.01621260.01862950.0109940.21071

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bangladeş takasından Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Falkland Adaları Poundu
1 BDT0.00748 FKP
5 BDT0.03739 FKP
10 BDT0.07478 FKP
20 BDT0.14955 FKP
50 BDT0.37388 FKP
100 BDT0.74776 FKP
250 BDT1.86939 FKP
500 BDT3.73879 FKP
1000 BDT7.47757 FKP
2000 BDT14.95514 FKP
5000 BDT37.38785 FKP
10000 BDT74.77570 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Bangladeş Takası
1 FKP133.73300 BDT
5 FKP668.66500 BDT
10 FKP1337.33000 BDT
20 FKP2674.66000 BDT
50 FKP6686.65000 BDT
100 FKP13373.30000 BDT
250 FKP33433.25000 BDT
500 FKP66866.50000 BDT
1000 FKP133733.00000 BDT
2000 FKP267466.00000 BDT
5000 FKP668665.00000 BDT
10000 FKP1337330.00000 BDT