2000 Falkland Adaları poundundan Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile FKP → AED çevirin

1.000£ FKP = 4.635د.إ AED

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → AED çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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AED
1 FKP → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4.79444.9317
Düşük4.63534.6353
Ortalama4.74264.8057
Değişim-3.31%-2.85%
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1 FKP → AED istatistikleri

FKP → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4.7944, en düşük 4.6353 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4.7426 oldu. FKP → AED kurundaki değişiklik -3.31 değerindeydi.

FKP → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4.9317, en düşük 4.6353 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4.8057 oldu. FKP → AED kurundaki değişiklik -2.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - AED tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8351151.053988.98311.484951.630540.9360721.4515
1 GBP1.1974411.262106.5531.778161.95251.1208925.6873
1 USD0.948850.792393184.43221.4091.547150.8881520.3544
1 INR0.01123810.009384960.011843810.01668790.01832420.01051910.241074

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 FKP4.63526 AED
5 FKP23.17630 AED
10 FKP46.35260 AED
20 FKP92.70520 AED
50 FKP231.76300 AED
100 FKP463.52600 AED
250 FKP1158.81500 AED
500 FKP2317.63000 AED
1000 FKP4635.26000 AED
2000 FKP9270.52000 AED
5000 FKP23176.30000 AED
10000 FKP46352.60000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Falkland Adaları Poundu
1 AED0.21574 FKP
5 AED1.07869 FKP
10 AED2.15737 FKP
20 AED4.31474 FKP
50 AED10.78685 FKP
100 AED21.57370 FKP
250 AED53.93425 FKP
500 AED107.86850 FKP
1000 AED215.73700 FKP
2000 AED431.47400 FKP
5000 AED1078.68500 FKP
10000 AED2157.37000 FKP