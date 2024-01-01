5.000 Falkland Adaları poundundan Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile FKP → AED çevirin
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FKP → AED çevrim grafiği
1 FKP = 4,63526 AED
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|1 FKP → AED
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|4,7944
|4,9317
|Düşük
|4,6353
|4,6353
|Ortalama
|4,7426
|4,8057
|Değişim
|-3.31%
|-2.85%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 FKP → AED istatistikleri
FKP → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,7944, en düşük 4,6353 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,7426 oldu. FKP → AED kurundaki değişiklik -3.31 değerindeydi.
FKP → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,9317, en düşük 4,6353 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8057 oldu. FKP → AED kurundaki değişiklik -2.85 değerindeydi.
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Falkland Adaları poundundan Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 FKP
|4,63526 AED
|5 FKP
|23,17630 AED
|10 FKP
|46,35260 AED
|20 FKP
|92,70520 AED
|50 FKP
|231,76300 AED
|100 FKP
|463,52600 AED
|250 FKP
|1.158,81500 AED
|500 FKP
|2.317,63000 AED
|1000 FKP
|4.635,26000 AED
|2000 FKP
|9.270,52000 AED
|5000 FKP
|23.176,30000 AED
|10000 FKP
|46.352,60000 AED
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Falkland Adaları Poundu
|1 AED
|0,21574 FKP
|5 AED
|1,07869 FKP
|10 AED
|2,15737 FKP
|20 AED
|4,31474 FKP
|50 AED
|10,78685 FKP
|100 AED
|21,57370 FKP
|250 AED
|53,93425 FKP
|500 AED
|107,86850 FKP
|1000 AED
|215,73700 FKP
|2000 AED
|431,47400 FKP
|5000 AED
|1.078,68500 FKP
|10000 AED
|2.157,37000 FKP