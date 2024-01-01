20 Fiji dolarından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile FJD → SAR çevirin

1,000FJ$ FJD = 1,648SR SAR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → SAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SAR
1 FJD → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,68291,7150
Düşük1,63761,6376
Ortalama1,65961,6789
Değişim-2.05%-1.68%
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1 FJD → SAR istatistikleri

FJD → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,6829, en düşük 1,6376 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6596 oldu. FJD → SAR kurundaki değişiklik -2.05 değerindeydi.

FJD → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7150, en düşük 1,6376 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6789 oldu. FJD → SAR kurundaki değişiklik -1.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - SAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Arabistan Riyali
1 FJD1,64844 SAR
5 FJD8,24220 SAR
10 FJD16,48440 SAR
20 FJD32,96880 SAR
50 FJD82,42200 SAR
100 FJD164,84400 SAR
250 FJD412,11000 SAR
500 FJD824,22000 SAR
1000 FJD1.648,44000 SAR
2000 FJD3.296,88000 SAR
5000 FJD8.242,20000 SAR
10000 FJD16.484,40000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Fiji Doları
1 SAR0,60663 FJD
5 SAR3,03317 FJD
10 SAR6,06633 FJD
20 SAR12,13266 FJD
50 SAR30,33165 FJD
100 SAR60,66330 FJD
250 SAR151,65825 FJD
500 SAR303,31650 FJD
1000 SAR606,63300 FJD
2000 SAR1.213,26600 FJD
5000 SAR3.033,16500 FJD
10000 SAR6.066,33000 FJD