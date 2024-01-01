10 bin Fiji dolarından Mozambik metikaline
Reel döviz kuru ile FJD → MZN çevirin
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FJD → MZN çevrim grafiği
1 FJD = 28,04230 MZN
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|1 FJD → MZN
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|28,5535
|29,2046
|Düşük
|27,8448
|27,8448
|Ortalama
|28,1721
|28,5390
|Değişim
|-1.79%
|-1.70%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 FJD → MZN istatistikleri
FJD → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 28,5535, en düşük 27,8448 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 28,1721 oldu. FJD → MZN kurundaki değişiklik -1.79 değerindeydi.
FJD → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 29,2046, en düşük 27,8448 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 28,5390 oldu. FJD → MZN kurundaki değişiklik -1.70 değerindeydi.
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Fiji dolarından Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Fiji Doları / Mozambik Metikali
|1 FJD
|28,04230 MZN
|5 FJD
|140,21150 MZN
|10 FJD
|280,42300 MZN
|20 FJD
|560,84600 MZN
|50 FJD
|1.402,11500 MZN
|100 FJD
|2.804,23000 MZN
|250 FJD
|7.010,57500 MZN
|500 FJD
|14.021,15000 MZN
|1000 FJD
|28.042,30000 MZN
|2000 FJD
|56.084,60000 MZN
|5000 FJD
|140.211,50000 MZN
|10000 FJD
|280.423,00000 MZN