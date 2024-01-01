100 Fiji dolarından Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile FJD → MZN çevirin

1,000FJ$ FJD = 28,04MT MZN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → MZN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MZN
1 FJD → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek28,553529,2046
Düşük27,844827,8448
Ortalama28,172128,5390
Değişim-1.79%-1.70%
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1 FJD → MZN istatistikleri

FJD → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 28,5535, en düşük 27,8448 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 28,1721 oldu. FJD → MZN kurundaki değişiklik -1.79 değerindeydi.

FJD → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 29,2046, en düşük 27,8448 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 28,5390 oldu. FJD → MZN kurundaki değişiklik -1.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - MZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Mozambik Metikali
1 FJD28,04230 MZN
5 FJD140,21150 MZN
10 FJD280,42300 MZN
20 FJD560,84600 MZN
50 FJD1.402,11500 MZN
100 FJD2.804,23000 MZN
250 FJD7.010,57500 MZN
500 FJD14.021,15000 MZN
1000 FJD28.042,30000 MZN
2000 FJD56.084,60000 MZN
5000 FJD140.211,50000 MZN
10000 FJD280.423,00000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Fiji Doları
1 MZN0,03566 FJD
5 MZN0,17830 FJD
10 MZN0,35660 FJD
20 MZN0,71321 FJD
50 MZN1,78302 FJD
100 MZN3,56604 FJD
250 MZN8,91510 FJD
500 MZN17,83020 FJD
1000 MZN35,66040 FJD
2000 MZN71,32080 FJD
5000 MZN178,30200 FJD
10000 MZN356,60400 FJD