50 Fiji dolarından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile FJD → MOP çevirin

1,000FJ$ FJD = 3,519MOP$ MOP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → MOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MOP
1 FJD → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,58613,6604
Düşük3,49453,4945
Ortalama3,53803,5846
Değişim-1.86%-1.82%
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1 FJD → MOP istatistikleri

FJD → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,5861, en düşük 3,4945 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,5380 oldu. FJD → MOP kurundaki değişiklik -1.86 değerindeydi.

FJD → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,6604, en düşük 3,4945 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,5846 oldu. FJD → MOP kurundaki değişiklik -1.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - MOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Makau Patakası
1 FJD3,51934 MOP
5 FJD17,59670 MOP
10 FJD35,19340 MOP
20 FJD70,38680 MOP
50 FJD175,96700 MOP
100 FJD351,93400 MOP
250 FJD879,83500 MOP
500 FJD1.759,67000 MOP
1000 FJD3.519,34000 MOP
2000 FJD7.038,68000 MOP
5000 FJD17.596,70000 MOP
10000 FJD35.193,40000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Fiji Doları
1 MOP0,28414 FJD
5 MOP1,42072 FJD
10 MOP2,84144 FJD
20 MOP5,68288 FJD
50 MOP14,20720 FJD
100 MOP28,41440 FJD
250 MOP71,03600 FJD
500 MOP142,07200 FJD
1000 MOP284,14400 FJD
2000 MOP568,28800 FJD
5000 MOP1.420,72000 FJD
10000 MOP2.841,44000 FJD