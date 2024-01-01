10 Fiji dolarından Kazakistan tengesine
Reel döviz kuru ile FJD → KZT çevirin
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FJD → KZT çevrim grafiği
1 FJD = 217,99300 KZT
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|1 FJD → KZT
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|219,8300
|219,8810
|Düşük
|214,1220
|212,3480
|Ortalama
|216,2217
|216,5966
|Değişim
|0.79%
|2.08%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 FJD → KZT istatistikleri
FJD → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 219,8300, en düşük 214,1220 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 216,2217 oldu. FJD → KZT kurundaki değişiklik 0.79 değerindeydi.
FJD → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 219,8810, en düşük 212,3480 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 216,5966 oldu. FJD → KZT kurundaki değişiklik 2.08 değerindeydi.
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Fiji dolarından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Fiji Doları / Kazakistan Tengesi
|1 FJD
|217,99300 KZT
|5 FJD
|1.089,96500 KZT
|10 FJD
|2.179,93000 KZT
|20 FJD
|4.359,86000 KZT
|50 FJD
|10.899,65000 KZT
|100 FJD
|21.799,30000 KZT
|250 FJD
|54.498,25000 KZT
|500 FJD
|108.996,50000 KZT
|1000 FJD
|217.993,00000 KZT
|2000 FJD
|435.986,00000 KZT
|5000 FJD
|1.089.965,00000 KZT
|10000 FJD
|2.179.930,00000 KZT