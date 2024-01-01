5.000 Kazakistan tengesinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → FJD çevirin

1,000₸ KZT = 0,004633FJ$ FJD

23:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KZT → FJD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

FJD
1 KZT → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00470,0047
Düşük0,00450,0045
Ortalama0,00460,0046
Değişim0.20%-1.06%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KZT → FJD istatistikleri

KZT → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0047, en düşük 0,0045 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0046 oldu. KZT → FJD kurundaki değişiklik 0.20 değerindeydi.

KZT → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0047, en düşük 0,0045 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0046 oldu. KZT → FJD kurundaki değişiklik -1.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - FJD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,2070,9490,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9250,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5590,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Fiji Doları
1 KZT0,00463 FJD
5 KZT0,02316 FJD
10 KZT0,04633 FJD
20 KZT0,09265 FJD
50 KZT0,23163 FJD
100 KZT0,46327 FJD
250 KZT1,15817 FJD
500 KZT2,31635 FJD
1000 KZT4,63269 FJD
2000 KZT9,26538 FJD
5000 KZT23,16345 FJD
10000 KZT46,32690 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Kazakistan Tengesi
1 FJD215,85700 KZT
5 FJD1.079,28500 KZT
10 FJD2.158,57000 KZT
20 FJD4.317,14000 KZT
50 FJD10.792,85000 KZT
100 FJD21.585,70000 KZT
250 FJD53.964,25000 KZT
500 FJD107.928,50000 KZT
1000 FJD215.857,00000 KZT
2000 FJD431.714,00000 KZT
5000 FJD1.079.285,00000 KZT
10000 FJD2.158.570,00000 KZT