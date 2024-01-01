5 Fiji dolarından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile FJD → KZT çevirin

1,000FJ$ FJD = 218,0₸ KZT

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → KZT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KZT
1 FJD → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek219,8300219,8810
Düşük214,1220212,3480
Ortalama216,2217216,5966
Değişim0.79%2.08%
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1 FJD → KZT istatistikleri

FJD → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 219,8300, en düşük 214,1220 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 216,2217 oldu. FJD → KZT kurundaki değişiklik 0.79 değerindeydi.

FJD → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 219,8810, en düşük 212,3480 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 216,5966 oldu. FJD → KZT kurundaki değişiklik 2.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - KZT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Kazakistan Tengesi
1 FJD217,99300 KZT
5 FJD1.089,96500 KZT
10 FJD2.179,93000 KZT
20 FJD4.359,86000 KZT
50 FJD10.899,65000 KZT
100 FJD21.799,30000 KZT
250 FJD54.498,25000 KZT
500 FJD108.996,50000 KZT
1000 FJD217.993,00000 KZT
2000 FJD435.986,00000 KZT
5000 FJD1.089.965,00000 KZT
10000 FJD2.179.930,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Fiji Doları
1 KZT0,00459 FJD
5 KZT0,02294 FJD
10 KZT0,04587 FJD
20 KZT0,09175 FJD
50 KZT0,22937 FJD
100 KZT0,45873 FJD
250 KZT1,14683 FJD
500 KZT2,29365 FJD
1000 KZT4,58731 FJD
2000 KZT9,17462 FJD
5000 KZT22,93655 FJD
10000 KZT45,87310 FJD