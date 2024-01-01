5 Fiji dolarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile FJD → CHF çevirin

1.000FJ$ FJD = 0.3898SFr. CHF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FJD → CHF çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

CHF
1 FJD → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.39110.3911
Düşük0.38040.3764
Ortalama0.38510.3835
Değişim0.62%1.15%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FJD → CHF istatistikleri

FJD → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.3911, en düşük 0.3804 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.3851 oldu. FJD → CHF kurundaki değişiklik 0.62 değerindeydi.

FJD → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.3911, en düşük 0.3764 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.3835 oldu. FJD → CHF kurundaki değişiklik 1.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - CHF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118.18981.547150.948851.3422584.43220.7923931.409
1 ZAR0.054975910.08505590.05216420.07379144.641730.04356250.077461
1 AUD0.6463511.75710.6132930.86756354.57280.5121630.910707
1 EUR1.053919.17021.6305411.414688.98310.8351151.48495

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / İsviçre Frangı
1 FJD0.38981 CHF
5 FJD1.94905 CHF
10 FJD3.89809 CHF
20 FJD7.79618 CHF
50 FJD19.49045 CHF
100 FJD38.98090 CHF
250 FJD97.45225 CHF
500 FJD194.90450 CHF
1000 FJD389.80900 CHF
2000 FJD779.61800 CHF
5000 FJD1949.04500 CHF
10000 FJD3898.09000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Fiji Doları
1 CHF2.56536 FJD
5 CHF12.82680 FJD
10 CHF25.65360 FJD
20 CHF51.30720 FJD
50 CHF128.26800 FJD
100 CHF256.53600 FJD
250 CHF641.34000 FJD
500 CHF1282.68000 FJD
1000 CHF2565.36000 FJD
2000 CHF5130.72000 FJD
5000 CHF12826.80000 FJD
10000 CHF25653.60000 FJD