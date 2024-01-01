20 Fiji dolarından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile FJD → AUD çevirin

1,000FJ$ FJD = 0,6790A$ AUD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → AUD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AUD
1 FJD → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,67900,6790
Düşük0,66110,6558
Ortalama0,67040,6666
Değişim1.63%2.35%
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1 FJD → AUD istatistikleri

FJD → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6790, en düşük 0,6611 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6704 oldu. FJD → AUD kurundaki değişiklik 1.63 değerindeydi.

FJD → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6790, en düşük 0,6558 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6666 oldu. FJD → AUD kurundaki değişiklik 2.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - AUD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Çevrim kurları Fiji Doları / Avustralya Doları
1 FJD0,67904 AUD
5 FJD3,39522 AUD
10 FJD6,79044 AUD
20 FJD13,58088 AUD
50 FJD33,95220 AUD
100 FJD67,90440 AUD
250 FJD169,76100 AUD
500 FJD339,52200 AUD
1000 FJD679,04400 AUD
2000 FJD1.358,08800 AUD
5000 FJD3.395,22000 AUD
10000 FJD6.790,44000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Fiji Doları
1 AUD1,47266 FJD
5 AUD7,36330 FJD
10 AUD14,72660 FJD
20 AUD29,45320 FJD
50 AUD73,63300 FJD
100 AUD147,26600 FJD
250 AUD368,16500 FJD
500 AUD736,33000 FJD
1000 AUD1.472,66000 FJD
2000 AUD2.945,32000 FJD
5000 AUD7.363,30000 FJD
10000 AUD14.726,60000 FJD