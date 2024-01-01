5.000 Mısır lirasından Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile EGP → MNT çevirin

1,000E£ EGP = 69,19₮ MNT

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → MNT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MNT
1 EGP → MNTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek69,846370,1717
Düşük68,816568,8165
Ortalama69,466069,6402
Değişim-0.79%-0.13%
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1 EGP → MNT istatistikleri

EGP → MNT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 69,8463, en düşük 68,8165 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 69,4660 oldu. EGP → MNT kurundaki değişiklik -0.79 değerindeydi.

EGP → MNT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 70,1717, en düşük 68,8165 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 69,6402 oldu. EGP → MNT kurundaki değişiklik -0.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - MNT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Moğol Tugriki
1 EGP69,18650 MNT
5 EGP345,93250 MNT
10 EGP691,86500 MNT
20 EGP1.383,73000 MNT
50 EGP3.459,32500 MNT
100 EGP6.918,65000 MNT
250 EGP17.296,62500 MNT
500 EGP34.593,25000 MNT
1000 EGP69.186,50000 MNT
2000 EGP138.373,00000 MNT
5000 EGP345.932,50000 MNT
10000 EGP691.865,00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Mısır Lirası
1 MNT0,01445 EGP
5 MNT0,07227 EGP
10 MNT0,14454 EGP
20 MNT0,28907 EGP
50 MNT0,72269 EGP
100 MNT1,44537 EGP
250 MNT3,61343 EGP
500 MNT7,22685 EGP
1000 MNT14,45370 EGP
2000 MNT28,90740 EGP
5000 MNT72,26850 EGP
10000 MNT144,53700 EGP