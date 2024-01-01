Cibuti frangından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile DJF → WST çevirin

1.000 djf
15,38 wst

1,000 DJF = 0,01538 WST

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cibuti frangından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DJF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DJF → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cibuti frangı için en iyi döviz çiftleri

DJF → USD

DJF → EUR

DJF → GBP

DJF → INR

DJF → JPY

DJF → RUB

DJF → AUD

DJF → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Samoa Talası
1 DJF0,01538 WST
5 DJF0,07691 WST
10 DJF0,15381 WST
20 DJF0,30763 WST
50 DJF0,76908 WST
100 DJF1,53815 WST
250 DJF3,84537 WST
500 DJF7,69075 WST
1000 DJF15,38150 WST
2000 DJF30,76300 WST
5000 DJF76,90750 WST
10000 DJF153,81500 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Cibuti Frangı
1 WST65,01320 DJF
5 WST325,06600 DJF
10 WST650,13200 DJF
20 WST1.300,26400 DJF
50 WST3.250,66000 DJF
100 WST6.501,32000 DJF
250 WST16.253,30000 DJF
500 WST32.506,60000 DJF
1000 WST65.013,20000 DJF
2000 WST130.026,40000 DJF
5000 WST325.066,00000 DJF
10000 WST650.132,00000 DJF