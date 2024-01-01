Şili pesosundan Samoa talasına

Reel döviz kuru ile CLP → WST çevirin

1.000 clp
2,82 wst

1,000 CLP = 0,002821 WST

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,8031,3771,3620,941,54716,6451,684
1 GBP1,24511,7151,6951,171,92720,7242,097
1 CAD0,7260,58310,9880,6821,12312,0851,223
1 SGD0,7340,591,01210,691,13712,2261,237

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Şili pesosundan Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CLP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CLP → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Şili pesosu için en iyi döviz çiftleri

CLP → USD

CLP → GBP

CLP → CAD

CLP → SGD

CLP → EUR

CLP → AUD

CLP → MXN

CLP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Şili Pesosu / Samoa Talası
1 CLP0,00282 WST
5 CLP0,01411 WST
10 CLP0,02821 WST
20 CLP0,05643 WST
50 CLP0,14106 WST
100 CLP0,28213 WST
250 CLP0,70532 WST
500 CLP1,41064 WST
1000 CLP2,82128 WST
2000 CLP5,64256 WST
5000 CLP14,10640 WST
10000 CLP28,21280 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Şili Pesosu
1 WST354,44900 CLP
5 WST1.772,24500 CLP
10 WST3.544,49000 CLP
20 WST7.088,98000 CLP
50 WST17.722,45000 CLP
100 WST35.444,90000 CLP
250 WST88.612,25000 CLP
500 WST177.224,50000 CLP
1000 WST354.449,00000 CLP
2000 WST708.898,00000 CLP
5000 WST1.772.245,00000 CLP
10000 WST3.544.490,00000 CLP