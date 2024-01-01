Brunei dolarından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile BND → MYR çevirin

1.000 bnd
3.503,86 myr

1,000 BND = 3,504 MYR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Brunei dolarından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BND → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brunei doları için en iyi döviz çiftleri

BND → USD

BND → EUR

BND → CAD

BND → NZD

BND → ZAR

BND → SGD

BND → AUD

BND → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brunei Doları / Malezya Ringiti
1 BND3,50386 MYR
5 BND17,51930 MYR
10 BND35,03860 MYR
20 BND70,07720 MYR
50 BND175,19300 MYR
100 BND350,38600 MYR
250 BND875,96500 MYR
500 BND1.751,93000 MYR
1000 BND3.503,86000 MYR
2000 BND7.007,72000 MYR
5000 BND17.519,30000 MYR
10000 BND35.038,60000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Brunei Doları
1 MYR0,28540 BND
5 MYR1,42700 BND
10 MYR2,85400 BND
20 MYR5,70800 BND
50 MYR14,27000 BND
100 MYR28,54000 BND
250 MYR71,35000 BND
500 MYR142,70000 BND
1000 MYR285,40000 BND
2000 MYR570,80000 BND
5000 MYR1.427,00000 BND
10000 MYR2.854,00000 BND