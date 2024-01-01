Bermuda dolarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile BMD → JEP çevirin

1.000 bmd
803,21 jep

1,000 BMD = 0,8032 JEP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bermuda dolarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BMD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bermuda doları için en iyi döviz çiftleri

BMD → USD

BMD → CAD

BMD → INR

BMD → EUR

BMD → NZD

BMD → SGD

BMD → ZAR

BMD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bermuda Doları / Jersey poundu
1 BMD0,80321 JEP
5 BMD4,01606 JEP
10 BMD8,03213 JEP
20 BMD16,06426 JEP
50 BMD40,16065 JEP
100 BMD80,32130 JEP
250 BMD200,80325 JEP
500 BMD401,60650 JEP
1000 BMD803,21300 JEP
2000 BMD1.606,42600 JEP
5000 BMD4.016,06500 JEP
10000 BMD8.032,13000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Bermuda Doları
1 JEP1,24500 BMD
5 JEP6,22500 BMD
10 JEP12,45000 BMD
20 JEP24,90000 BMD
50 JEP62,25000 BMD
100 JEP124,50000 BMD
250 JEP311,25000 BMD
500 JEP622,50000 BMD
1000 JEP1.245,00000 BMD
2000 JEP2.490,00000 BMD
5000 JEP6.225,00000 BMD
10000 JEP12.450,00000 BMD